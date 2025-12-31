Цифровизация армии: систему "Импульс" начали внедрять в Силах беспилотных систем

Силы беспилотных систем (ССС) выходят на новый уровень автоматизации. В Вооруженных Силах Украины стартовала третья волна развертывания системы учета военнослужащих "Импульс". Теперь и подразделения, управляющие БПЛА, переходят на новый уровень, отказываясь от устаревших методов работы с данными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Теперь ее начинают внедрять также в подразделениях Сил беспилотных систем. Ранее Импульс уже заработал в первых подразделениях Десантно-штурмовых и Сухопутных войсках ВСУ. Сейчас уже более 200 воинских частей уже работают в данной системе ежедневно.

Почему "Импульс" важен для фронта?

"Импульс" - это не просто электронный учет. Это инструмент, созданный военными для военных. Систему разрабатывали специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ — люди с реальным боевым опытом, которые своими глазами видели потребности подразделений.

"Ожидается, что система существенно ускорит обработку и анализ данных – а это еще более точные и оперативные решения, от которых напрямую зависит эффективность выполнения подразделениями задач по назначению", – пояснил Иван Гринч, руководитель направления цифровизации Сил беспилотных систем ВСУ.

О системе "Импульс"

"Импульс" - это не только инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для последующей цифровой трансформации войска. В перспективе данные станут основой для развития других цифровых сервисов в армии, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения Армия+ и Медицинской информационной системы.

Напомним, в октябре сообщалось, чтоцифровая система " Импульс " станет основой для масштабного создания новых электронных сервисов и развития ИТ-продуктов в Вооруженных Силах Украины. Цель – упростить рутинные процессы и обеспечить оперативное решение разнообразных запросов во время службы.