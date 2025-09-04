- Тип
Армия РФ атаковала энергетические объекты Сумщины
4 сентября российская террористическая армия атаковала энергетические объекты Сумской области. Под дроновым обстрелом оказалась инфраструктура города Сумы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.
"Ремонтные бригады продолжают работать на местах повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы", - подчеркивают Минэнерго.
Атака на Сумщину
Как сообщает Сумская ОВА, враг снова атаковал область ударными беспилотниками
Часть враждебных целей сбила ПВО, однако попадание по объектам критической и промышленной инфраструктуры.
Во время сбития одного из дронов обломками был ранен гражданский мужчина. Его госпитализируют, медики оказывают необходимую помощь.
В результате ударов поднялись пожары, а также есть перебои в работе энергосистемы.
"Враг пытается оставить людей без света. Спасибо нашим защитникам за уничтоженные цели и всем службам и энергетикам, работающим над ликвидацией последствий", - подчеркнул глава Сумской ОВ Олег Григоров.
Напомним, в ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары подверглись объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины.