Армия РФ атаковала энергетические объекты Сумщины

4 сентября российская террористическая армия атаковала энергетические объекты Сумской области. Под дроновым обстрелом оказалась инфраструктура города Сумы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Ремонтные бригады продолжают работать на местах повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы", - подчеркивают Минэнерго.

Атака на Сумщину

Как сообщает Сумская ОВА, враг снова атаковал область ударными беспилотниками

Часть враждебных целей сбила ПВО, однако попадание по объектам критической и промышленной инфраструктуры.

Во время сбития одного из дронов обломками был ранен гражданский мужчина. Его госпитализируют, медики оказывают необходимую помощь.

В результате ударов поднялись пожары, а также есть перебои в работе энергосистемы.

"Враг пытается оставить людей без света. Спасибо нашим защитникам за уничтоженные цели и всем службам и энергетикам, работающим над ликвидацией последствий", - подчеркнул глава Сумской ОВ Олег Григоров.

Напомним, в ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары подверглись объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины.