Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,35

48,18

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армия РФ атаковала энергетические объекты Сумщины

взрыв
Россия нанесла удар по объектам энергетики Сумщины

4 сентября российская террористическая армия атаковала энергетические объекты Сумской области. Под дроновым обстрелом оказалась инфраструктура города Сумы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Ремонтные бригады продолжают работать на местах повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы", - подчеркивают Минэнерго.

Атака на Сумщину

Как сообщает Сумская ОВА, враг снова атаковал область ударными беспилотниками

Часть враждебных целей сбила ПВО, однако попадание по объектам критической и промышленной инфраструктуры.

Во время сбития одного из дронов обломками был ранен гражданский мужчина. Его госпитализируют, медики оказывают необходимую помощь.

В результате ударов поднялись пожары, а также есть перебои в работе энергосистемы.

"Враг пытается оставить людей без света. Спасибо нашим защитникам за уничтоженные цели и всем службам и энергетикам, работающим над ликвидацией последствий", - подчеркнул глава Сумской ОВ Олег Григоров.

Напомним, в ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары подверглись объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины.

Автор:
Светлана Манько