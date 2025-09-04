Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Армія РФ атакувала енергетичні об'єкти Сумщини

вибух
Росія завдала удару по об’єктах енергетики Сумщини

4 вересня російська терористична армія атакувала енергетичні об'єкти Сумської області. Під дроновим обстрілом опинилася інфраструктура міста Суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Ремонтні бригади продовжують працювати на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми", - наголошують в Міненерго.

Атака на Сумщину

Як повідомляє Сумська ОВА, ворог знову атакував область ударними безпілотниками.

Частину ворожих цілей збила ППО, однак є влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.

Під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу.

Внаслідок ударів здійнялися пожежі, а також є перебої в роботі енергосистеми.

"Ворог намагається залишити людей без світла. Дякую нашим захисникам за знищені цілі та всім службам і енергетикам, які працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України.

Автор:
Світлана Манько