Армія РФ атакувала енергетичні об'єкти Сумщини

4 вересня російська терористична армія атакувала енергетичні об'єкти Сумської області. Під дроновим обстрілом опинилася інфраструктура міста Суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Ремонтні бригади продовжують працювати на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми", - наголошують в Міненерго.

Атака на Сумщину

Як повідомляє Сумська ОВА, ворог знову атакував область ударними безпілотниками.

Частину ворожих цілей збила ППО, однак є влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.

Під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу.

Внаслідок ударів здійнялися пожежі, а також є перебої в роботі енергосистеми.

"Ворог намагається залишити людей без світла. Дякую нашим захисникам за знищені цілі та всім службам і енергетикам, які працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України.