Армия РФ атаковала энергообъект на Сумщине: есть раненый

взрыв
Россия атаковала энергообъект в Сумской области / Depositphotos

28 ноября российский дрон атаковал один из энергетических объектов в Сумской области, в результате чего пострадал работник АО «Сумыоблэнерго».

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужб у Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что бригада энергетиков выполняла работы, когда территория объекта была атакована вражеским дроном. Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Пока ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 27 ноября из-за российских обстрелов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях были введены аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько