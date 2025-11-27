В трех областях введены аварийные ограничения электроснабжения: что известно

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

"В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения - последствия предварительных ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики отключений электроэнергии пока не действуют. Энергетики продолжают работать над восстановлением стабильного электроснабжения в регионах.

Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Сеть остается в состоянии повышенной динамики, поэтому граждане призывают следить за актуальными сообщениями на сайтах и страницах местных операторов системы распределения электроэнергии.

26 ноября в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были аварийные отключения света. В других регионах действовали графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.