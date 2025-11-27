В трьох областях запроваджені аварійні обмеження електропостачання: що відомо

У Сумській, Харківській та Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

"У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження заходів обмеження — наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Попередньо оприлюднені графіки відключень електроенергії наразі не діють. Енергетики продовжують працювати над відновленням стабільного електропостачання в регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Мережа залишається у стані підвищеної динаміки, тому громадян закликають стежити за актуальними повідомленнями на сайтах та сторінках місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

26 листопада у Харківській, Сумській та Полтавській областях також були аварійні відключення світла. В інших регіонах діяли графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.