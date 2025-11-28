Армія РФ атакувала енергообʼєкт на Сумщині : є поранений

28 листопада російський дрон атакував один із енергетичних об’єктів у Сумській області, в результаті чого постраждав працівник АТ «Сумиобленерго».

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 27 листопада через російські обстріли у Сумській, Харківській та Полтавській областях були запроваджені аварійні відключення електроенергії.