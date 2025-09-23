Армия РФ атаковала отделение "Укрпочты" в Одесской области

Российские войска в очередной раз поразили инфраструктуру государственной "Укрпочты". В ночь на 23 сентября в результате обстрелов значительных повреждений получило отделение в Татарбунарах Одесской области. Пострадавших нет.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"К счастью, никто из коллег не был ранен", - рассказал руководитель почтового оператора.

По словам Смелянского, сейчас проводятся обследования, чтобы принять дальнейшие решения: восстанавливать поврежденное отделение, устанавливать новое модульное или искать другое помещение.

На фото, обнародованном Одесской областной прокуратурой, видно, что отделение получило существенные повреждения снаружи, в частности выбиты окна, разрушена кровля и вход в помещение.

Как отмечает прокуратура, РФ атаковала Белгород-Днестровский район баллистическими ракетами. Под ударом оказались курортные места. Из-за атаки погибла 60-летняя женщина, двое мужчин ранены. Уничтожены здания двух баз отдыха. Также повреждены помещения трех баз отдыха, четыре помещения, в которых находились офисы предприятий, а также три автомобиля.

Отделения "Укрпочты" попадают под вражеские обстрелы не в первый раз. Так, в конце августа было разрушено отделение на улице Шумского, 4А в Киеве.

Ранее, 17 июня, "Укрпочта" потеряла сразу два отделения из-за мощной ракетной атаки на столицу.