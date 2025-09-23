Запланована подія 2

Армія РФ атакувала відділення "Укрпошти" на Одещині

Пошкоджене відділення "Укрпошти" в Татарбунарах у ніч проти 23 вересня 2025 року
Пошкоджене відділення "Укрпошти" в Татарбунарах у ніч проти 23 вересня 2025 року. Фото: Одеська облпрокуратура

Російські війська вчергове вразили інфраструктуру державної "Укрпошти". У ніч проти 23 вересня внаслідок обстрілів значних пошкоджень зазнало відділення в Татарбунарах Одеської області. Постраждалих немає.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"На щастя, нікого з колег не було поранено", – розповів керівник поштового оператора.

За словами Смілянського, зараз проводяться обстеження, щоб ухвалити подальші рішення: відновлювати пошкоджене відділення, встановлювати нове модульне чи шукати інше приміщення.

На фото, яке оприлюднила Одеська обласна прокуратура, видно, що відділення зазнало суттєвих пошкоджень зовні, зокрема вибиті вікна, зруйновано покрівлю і вхід у приміщення.

Як зазначає прокуратура, РФ атакувала Білгород-Дністровський район балістичними ракетами. Під ударом опинилися курортні місця. Через атаку загинула 60-річна жінка, двох чоловіків поранено. Знищено будівлі двох баз відпочинку. Також пошкоджено приміщення трьох баз відпочинку, чотири приміщення, в яких знаходилися офіси підприємств, а також три автомобілі.

Відділення "Укрпошти" потрапляють під ворожі обстріли не вперше. Так, наприкінці серпня було зазнало руйнувань відділення на вулиці Шумського, 4А у Києві.

Раніше, 17 червня, "Укрпошта" втратила одразу два відділення через потужну ракетну атаку на столицю.

Автор:
Наталія Гулєнцова