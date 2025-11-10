Армия РФ атаковала первую в Украине крупную ТЭЦ на биомассе (ФОТО)

В ночь на 9 ноября российские войска тремя дронами ударили по одной из теплоэлектростанций компании Clear Energy, работающей на отходах из древесины.

Как пишет Delo.ua, о повреждениях сообщил соучредитель компании Андрей Гриненко.

Россияне атаковали первую в Украине большую ТЭС на биомассе

По его словам, три российских дрона атаковали одну из ТЭЦ компании, которую построили в 2016 году. Пострадавших в результате атаки нет.

Гриненко отметил, что объект был первой крупной украинской ТЭЦ на биомассе.

"Она стала символом энергетической независимости, поскольку доказала, что Украина может развиваться благодаря собственным ресурсам", - подчеркнул соучредитель Clear Energy.

Он не уточнил, где находится ТЭС.

Объект в Корюковке стал очередной целью россиян

В ГСЧС ранее сообщали, что под российской атакой ночью оказалось предприятие в Корюковском районе Черниговской области. Там возник пожар.

Как сообщает"Суспільне Чернигов", пострадала ТЭЦ, расположенная в городе Корюковка Черниговской области.

Глава областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил, что оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, повлекши пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Всего за сутки регион подвергся 44 обстрелам.

О компании Clear Energy

Компания Clear Energy известна своими проектами в области зеленой энергетики – она строит и эксплуатирует био-ТЭС, солнечные и ветровые электростанции, а также станции дегазации полигонов.

На сайте компании отмечается, что Корюковская теплоэлектростанция является "одним из успешных примеров развития зеленой энергетики в Украине". Она использует отходы деревообрабатывающей промышленности, в частности, трески, опилки и ветки, остающиеся после лесозаготовки. Станция производит 5,9 мегаватта электрической и 14 мегаватт тепловой энергии.

Напомним, в "Центрэнерго" заявили, что в ночь на 8 ноября россияне нанесли самый массированный удар по ТЭС компании с начала войны. В результате атаки теплоэлектростанции полностью остановили генерацию.

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская в Харьковской области и Углегорская в Донецкой области (временно оккупированная).