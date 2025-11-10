Армія РФ атакувала першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі (ФОТО)

У ніч проти 9 листопада російські війська трьома дронами вдарили по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy, яка працює на відходах з деревини.

Як пише Delo.ua, про ушкодження повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко.

Росіяни атакували першу в Україні велику ТЕС на біомасі

За його словами, три російські дрони атакували одну з ТЕЦ компанії, яку збудували у 2016 році. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Гріненко зазначив, що об'єкт був першою великою українською ТЕЦ на біомасі.

"Вона стала символом енергетичної незалежності, адже довела, що Україна може розвиватися завдяки власним ресурсам", - наголосив співзасновник Clear Energy.

Він не уточнив, де розташована ТЕС.

Об’єкт у Корюківці став черговою ціллю росіян

У ДСНС раніше повідомляли, що під російською атакою вночі опинилося підприємство у Корюківському районі Чернігівської області. Там виникла пожежа.

Як повідомляє "Суспільне Чернігів", йдеться про ТЕЦ, яка розташована у місті Корюківка Чернігівської області.

Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив, що окупанти поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури, спричинивши пожежу, яку оперативно ліквідували рятувальники. Загалом за добу регіон зазнав 44 обстрілів.

Про компанію Clear Energy

Компанія Clear Energy відома своїми проєктами у сфері зеленої енергетики – вона будує та експлуатує біо-ТЕС, сонячні та вітрові електростанції, а також станції дегазації полігонів.

На сайті компанії зазначається, що Корюківська теплоелектростанція є "одним із успішних прикладів розвитку зеленої енергетики в Україні". Вона використовує відходи деревообробної промисловості, зокрема, тріску, тирсу та гілля, що залишаються після лісозаготівлі. Станція виробляє 5,9 мегавата електричної та 14 мегаватів теплової енергії.

Нагадаємо, у "Центренерго" заявили, що у ніч проти 8 листопада росіяни завдали наймасованішого удару по ТЕС компанії з початку війни. Унаслідок атаки теплоелектростанції повністю зупинили генерацію.

До складу "Центренерго" входять Трипільська ТЕС на Київщині, Зміївська на Харківщині та Вуглегірська на Донеччині (тимчасово окупована).