Новости
Дата публикации
Читати українською

Армия РФ нанесла удар по энергетике Полтавщины и Одесщины: какие последствия

атака РФ
Россияне обстреляли Полтавщину и Одесщину / ГСЧС

В ночь на 11 декабря российские войска атаковали дронами объекты энергетики в Полтавской и Одесской областях.

Об этом пишет Delo.ua.

Атака на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер   сообщил, что ночью враг совершил массированную атаку области. Удары были направлены против гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что большинство воздушных целей поражения врага были ликвидированы силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

В Полтавской области атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут   сообщил, что этой ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе.

"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - отметил он.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Графики отключения света 11 декабря

11 декабря по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии для населения и ограничению мощности для промышленных потребителей.

Причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.

Как отметил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, в большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки.

"Сейчас прогнозировать ситуацию сложно, поскольку энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. Три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых - хуже" - подчеркнул он.

Автор:
Светлана Манько