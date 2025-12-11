Армія РФ завдала удару по енергетиці Полтавщини та Одещини: які наслідки

У ніч проти 11 грудня російські війська атакували дронами об’єкти енергетики в Полтавській та Одеській областях.

Про це пише Delo.ua.

Атака на Одеську область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог здійснив масовану атаку області. Удари були спрямовані проти цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури.

Він зауважив, що більшість повітряних цілей ураження ворога було ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

На Полтавщині атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі

Глава Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що цієї ночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі.

"Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив він.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Графіки відключень світла 11 грудня

11 грудня, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.

Як зауважив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, у більшості областей України відключення світла до кінця тижня відбуватимуться за трьома чергами споживачів, що означає до 12 годин без електрики на добу.

"Нині прогнозувати ситуацію складно, оскільки енергетична система щодня зазнає російських атак. Три черги графіків погодинних відключень - це те, що нас очікує. У деяких регіонах може бути легше, а в деяких - гірше" - підкреслив він.