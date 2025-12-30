- Категория
Армия РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре: где нет света
Ночью 30 декабря российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей. Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук на брифинге.
По ее словам, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"Часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась враждебным атакам. Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается", - подчеркнула Юхимчук.
Она уточнила, что из-за масштаба разрушений нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы поскорее ликвидировать последствия атак.
Как сообщила заместитель министра, на Запорожской АЭС завершены аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи.
"Это позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии «Днепровская» в результате обстрелов со стороны оккупантов. В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и приводили к 12 блекаутам на станции", - подчеркнула пресс-служба.
Как сообщили в "Укрэнерго" в результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему 30 декабря в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.
В ДТЭК уточнили, что продолжаются экстренные отключения в Киеве в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.
Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.