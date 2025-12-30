Армія РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі: де немає світла

Вночі 30 грудня російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниці міністра енергетики України Ольга Юхимчук на брифінгу.

За її словами, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Частина енергооб’єктів уже неодноразово зазнавала ворожих атак. Кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, адже рівень пошкоджень у регіонах відрізняється", - наголосила Юхимчук.

Вона уточнила, що через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак.

Як повідомила заступниця міністра, на Запорізькій АЕС завершені аварійно-відновлювальні роботи на лінії електропередачі.

"Це дозволить забезпечити більш стійке та надійне електроживлення станції у разі пошкодження або відключення повітряної лінії «Дніпровська» внаслідок обстрілів з боку окупантів. Водночас російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції", - наголосила Юхимчук.

Як повідомили в "Укренерго" внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 30 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

В ДТЕК уточнили, що тривають екстрені відключення у Києві у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.