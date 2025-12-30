Поширення відео з ураженням Київської ГЕС перевіряє СБУ – "Укргідроенерго"

Служба безпеки України перевіряє факт оприлюднення відео, на якому можна детально побачити ураження Київської гідроелектростанції (ГЕС), що знаходиться біля міста Вишгород.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго".

Там нагадали, що днями в соцмережах поширили відео з деталізацією уражень Київської ГЕС.

"Зазначений факт наразі перевіряє Служба безпеки України. Усі причетні особи нестимуть відповідальність за скоєне, адже розповсюдження вищезгаданого відео в умовах воєнного стану в країні допомагає ворогу коригувати удари та наражає на небезпеку персонал станції", - наголошують в "Укргідроенерго".

Там зауважили, що офіційно надавати будь-яку інформацію - відео, фото, коментарі - щодо уражень обʼєктів критичної інфраструктури можуть лише уповноважені органи.

В "Укргідроенерго" підкреслили, що згідно з законодавством, за публікацію фото, відео, будь-якої інформації щодо моментів ударів або роботи ППО, а також з місць уражень обʼєктів критичної інфраструктури внаслідок ракетних та дронових атак передбачена відповідальність.

Як повідомлялося, 27 грудня росіяни здійснили масований удар по енергетичній інфраструктурі України.Основною ціллю атаки стали Київ та Київська область.

Про Київську ГЕС

Згідно з даними вересня 2021 року, потужність Київської ГЕС становить 440 МВт.

Станція охоплює споруди як будівлю ГЕС, земляні греблі й дамби, бетонну водозливну греблю, суміщену з будівлею станції, з 20-ма водоскидами й судноплавний шлюз.

Довжина захисних споруд становить 70 км, а найбільша висота греблі – 22 м.

У серпні 2024 року російська армія вже атакувала Київську ГЕС біля Вишгорода.

Про "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" – найбільша гідрогенеруюча компанія України, 100% акцій якої належать державі. Вона відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної незалежності та безпеки країни, експлуатуючи каскад гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій на річках Дніпро та Дністер.

До складу компанії входять десять електростанцій, зокрема Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Також до "Укргідроенерго" належала Каховська ГЕС, яка була повністю зруйнована російськими окупантами 6 червня 2023 році.