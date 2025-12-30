Распространение видео с поражением Киевской ГЭС проверяет СБУ — "Укргидроэнерго"

Служба безопасности Украины проверяет факт обнародования видео, на котором можно подробно увидеть поражение Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), находящегося возле Вышгорода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ЧАО "Укргидроэнерго".

Напомнили, что на днях в соцсетях распространили видео с детализацией поражений Киевской ГЭС.

"Указанный факт сейчас проверяет Служба безопасности Украины. Все причастные лица будут нести ответственность за совершенное, ведь распространение вышеупомянутого видео в условиях военного положения в стране помогает врагу корректировать удары и подвергает опасности персонал станции", - отмечают в "Укргидроэнерго".

Там отметили, что официально предоставлять любую информацию – видео, фото, комментарии – по поводу поражений объектов критической инфраструктуры могут только уполномоченные органы.

В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что согласно законодательству, за публикацию фото, видео, любой информации о моментах ударов или работе ПВО, а также с мест поражения объектов критической инфраструктуры в результате ракетных и дроновых атак предусмотрена ответственность.

Как сообщалось, 27 декабря россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью атаки стали Киев и Киевская область.

О Киевской ГЭС

Согласно данным сентября 2021 года мощность Киевской ГЭС составляет 440 МВт.

Станция охватывает постройки как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную дамбу, совмещенную со зданием станции, с 20 водосбросами и судоходный шлюз.

Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.

В августе 2024 года российская армия уже атаковала Киевскую ГЭС возле Вышгорода.

Об "Укргидроэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" – крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, 100% акций которой принадлежат государству. Она играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости и безопасности страны, эксплуатируя каскад гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций на реках Днепр и Днестр.

В состав компании входят десять электростанций, в частности, Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Также к "Укргидроэнерго" принадлежала Каховская ГЭС, полностью разрушенная российскими оккупантами 6 июня 2023 года.