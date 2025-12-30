Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,09

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Распространение видео с поражением Киевской ГЭС проверяет СБУ — "Укргидроэнерго"

Киевская ГЭС
Киевская ГЭС / УНИАН

Служба безопасности Украины проверяет факт обнародования видео, на котором можно подробно увидеть поражение Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), находящегося возле Вышгорода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ЧАО "Укргидроэнерго".

Напомнили, что на днях в соцсетях распространили видео с детализацией поражений Киевской ГЭС.

"Указанный факт сейчас проверяет Служба безопасности Украины. Все причастные лица будут нести ответственность за совершенное, ведь распространение вышеупомянутого видео в условиях военного положения в стране помогает врагу корректировать удары и подвергает опасности персонал станции", - отмечают в "Укргидроэнерго".

Там отметили, что официально предоставлять любую информацию – видео, фото, комментарии – по поводу поражений объектов критической инфраструктуры могут только уполномоченные органы.

В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что согласно законодательству, за публикацию фото, видео, любой информации о моментах ударов или работе ПВО, а также с мест поражения объектов   критической инфраструктуры   в результате ракетных и дроновых атак предусмотрена ответственность.

Как сообщалось, 27 декабря   россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью атаки стали Киев и Киевская область.

О Киевской ГЭС

Согласно данным сентября 2021 года мощность Киевской ГЭС составляет 440 МВт.

Станция охватывает постройки как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную дамбу, совмещенную со зданием станции, с 20 водосбросами и судоходный шлюз.

Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.

В августе 2024 года российская армия уже атаковала Киевскую ГЭС возле Вышгорода.

Об "Укргидроэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" – крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, 100% акций которой принадлежат государству. Она играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости и безопасности страны, эксплуатируя каскад гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций на реках Днепр и Днестр.

В состав компании входят десять электростанций, в частности, Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Также к "Укргидроэнерго" принадлежала Каховская ГЭС, полностью разрушенная российскими оккупантами 6 июня 2023 года.

Автор:
Светлана Манько