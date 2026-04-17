Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагает изменить политику поддержки ВПЛ: детали

Ассоциация прифронтовых городов и общин наработала и передала правительству предложения к Стратегии государственной политики относительно внутренне перемещенных лиц до 2030 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба АПМГ.

Отмечается, что соответствующий документ проходит общественное обсуждение.

Что предлагают

Сегодня статус ВПЛ имеют более 4,6 млн украинцев, и это один из системных вызовов для страны – ее экономики, рынка труда и государственной политики. Несмотря на это, действующая система поддержки ВПЛ остается фрагментированной и не дает результата. Жилищные, социальные и экономические инструменты функционируют отдельно, без единой логики, а ответственность распределена между разными ведомствами.

Предложения АПМГ сформированы на основе практического опыта общин, которые с начала полномасштабной войны обеспечивают прием, размещение и интеграцию вынужденных переселенцев в сложных условиях безопасности.

В Ассоциации подчеркнули, что ключевой проблемой остается отсутствие единого центра координации государственной политики по ВПЛ. Решения формируются и реализуются разными органами власти без синхронизации, что делает невозможным построение целостной системы поддержки.

Кроме того, отсутствие в течение длительного времени согласованной государственной политики привело к ситуации, когда значительная часть погрузки фактически переведена на общины. Именно на местном уровне обеспечивается большинство решений от размещения людей до их социальной и экономической интеграции без достаточных ресурсов и четкой государственной модели.

Ключевым предложением АПМГ является введение единого маршрута поддержки ВПЛ – системы, охватывающей все этапы после перемещения: от первичной помощи до интеграции в новое общество или возвращение. В основе этой модели – человек и его индивидуальное сопровождение. В частности, предлагается закреплять за каждым переселенцем ответственного специалиста – социального менеджера, который будет сопровождать человека на протяжении всего маршрута, координировать доступ к помощи, жилью, работе и услугам и обеспечивать взаимодействие со всеми государственными и местными институтами.

Отдельно предлагается создать целостную модель интеграции – «жилье + работа + услуги». Такой подход означает, что вопросы жилья, работы и доступа к услугам решаются одновременно как единая система, без которой невозможна реальная интеграция людей.

Перейти от временных решений к системной модели

Также значительное внимание уделяется жилищной политике. АПМГ предлагает перейти от временных решений к системной модели, включающей развитие социальной и муниципальной аренды, создание жилых фондов, поддержку строительства нового жилья, а также интеграцию с механизмами компенсации за уничтоженное или утраченное жилье.

Существенные изменения сформированы и в части финансовой политики. Речь идет о переходе к модели, которая учитывает реальные условия проживания, безопасность и стоимость жизни. В частности, предлагается ввести обязательную ежегодную индексацию выплат для ВПЛ, чтобы обеспечить их соответствие реальным затратам и сделать систему поддержки предполагаемой.

Кроме того, предлагается ввести специальный режим поддержки для прифронтовых территорий. В частности, речь идет о повышенном уровне финансирования, а также механизме прямой субвенции из государственного бюджета на каждого ВПЛ, фактически проживающего и получающего услуги в обществе, как базовый инструмент компенсации дополнительной нагрузки на местную социальную, образовательную, медицинскую и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Также предлагается значительно усилить жилищные инструменты и стимулы для занятости и развития бизнеса в таких общинах.

В Ассоциации отмечают: без таких системных изменений государственная политика в отношении ВПЛ будет оставаться набором отдельных инструментов и не обеспечит ни интеграции людей, ни восстановление общин.

«Сегодня человек, потерявший дом, вынужден самостоятельно проходить сложный путь между разными институтами – от оформления помощи до поиска жилья и работы. Это не система, а набор разрозненных процедур. Мы предлагаем построить целостную модель, в центре которой удовлетворение потребностей и ожиданий человека. Систему, в которой государство сопровождает переселенца с момента перемещения до полноценной интеграции в новую общину и стабильную жизнь», – отметил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

АПМГ ожидает, что наработанные предложения будут учтены правительством при доработке Стратегии и станут основанием для формирования действенной государственной политики, способной обеспечить реальную интеграцию ВПЛ и поддержку общин.

Ранее в АПМГ отмечали, что развитие прифронтового бизнеса и инфраструктуры является ключевым условием устойчивости Украины сегодня и ее дальнейшего восстановления после войны. Поэтому необходимо ввести новый пакет поддержки для таких территорий, который должен быть направлен именно на экономику.