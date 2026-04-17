Асоціація прифронтових міст та громад пропонує змінити політику підтримки ВПО: деталі

Асоціація прифронтових міст та громад напрацювала та передала до уряду пропозиції до Стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб до 2030 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АПМГ.

Зазначається, що відповідний документ наразі проходить громадське обговорення.

Що пропонують

Сьогодні статус ВПО мають понад 4,6 млн українців, і це один із системних викликів для країни – її економіки, ринку праці та державної політики. Попри це, чинна система підтримки ВПО залишається фрагментованою і не дає результату. Житлові, соціальні та економічні інструменти функціонують окремо, без єдиної логіки, а відповідальність розподілена між різними відомствами.

Пропозиції АПМГ сформовано на основі практичного досвіду громад, які з початку повномасштабної війни забезпечують прийом, розміщення та інтеграцію вимушених переселенців у складних безпекових умовах.

В Асоціації наголосили , що ключовою проблемою залишається відсутність єдиного центру координації державної політики щодо ВПО. Рішення формуються і реалізуються різними органами влади без синхронізації, що унеможливлює побудову цілісної системи підтримки.

Крім того, відсутність протягом тривалого часу узгодженої державної політики призвела до ситуації, коли значна частина навантаження фактично перекладена на громади. Саме на місцевому рівні забезпечується більшість рішень – від розміщення людей до їхньої соціальної та економічної інтеграції – без достатніх ресурсів і чіткої державної моделі.

Ключовою пропозицією АПМГ є запровадження єдиного маршруту підтримки ВПО – системи, яка охоплює всі етапи після переміщення: від первинної допомоги до інтеграції в нову громаду чи повернення. В основі цієї моделі – людина та її індивідуальний супровід. Зокрема, пропонується закріплювати за кожним переселенцем відповідального фахівця – соціального менеджера, який супроводжуватиме людину протягом усього маршруту, координуватиме доступ до допомоги, житла, роботи та послуг і забезпечуватиме взаємодію з усіма державними і місцевими інституціями.

Окремо пропонується створити цілісну модель інтеграції – «житло + робота + послуги». Такий підхід означає, що питання житла, роботи та доступу до послуг вирішуються одночасно як єдина система, без якої неможлива реальна інтеграція людей.

Перейти від тимчасових рішень до системної моделі

Також значна увага приділяється житловій політиці. АПМГ пропонує перейти від тимчасових рішень до системної моделі, яка включає розвиток соціальної та муніципальної оренди, створення житлових фондів, підтримку будівництва нового житла, а також інтеграцію з механізмами компенсації за знищене або втрачене житло.

Суттєві зміни сформовані і в частині фінансової політики. Йдеться про перехід до моделі, яка враховує реальні умови проживання, безпекову ситуацію та вартість життя. Зокрема, пропонується запровадити обов’язкову щорічну індексацію виплат для ВПО, щоб забезпечити їх відповідність реальним витратам і зробити систему підтримки передбачуваною.

Крім того, пропонується запровадити спеціальний режим підтримки для прифронтових територій. Зокрема, йдеться про підвищений рівень фінансування, а також механізм прямої субвенції з державного бюджету на кожного ВПО, що фактично проживає та отримує послуги у громаді, як базовий інструмент компенсації додаткового навантаження на місцеву соціальну, освітню, медичну та житлово-комунальну інфраструктуру. Також пропонується суттєво посилити житлові інструменти та стимули для зайнятості і розвитку бізнесу в таких громадах.

В Асоціації зазначають: без таких системних змін державна політика щодо ВПО залишатиметься набором окремих інструментів і не забезпечить ані інтеграції людей, ані відновлення громад.

«Сьогодні людина, яка втратила дім, змушена самостійно проходити складний шлях між різними інституціями – від оформлення допомоги до пошуку житла та роботи. Це не система, а набір розрізнених процедур. Ми пропонуємо побудувати цілісну модель, у центрі якої задоволення потреб і очікувань людини. Систему, в якій держава супроводжує переселенця від моменту переміщення до повноцінної інтеграції в нову громаду та стабільного життя», – зазначив голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов.

АПМГ очікує, що напрацьовані пропозиції будуть враховані урядом при доопрацюванні Стратегії та стануть основою для формування дієвої державної політики, здатної забезпечити реальну інтеграцію ВПО і підтримку громад.

Раніше в АПМГ наголошували, що розвиток прифронтового бізнесу та інфраструктури є ключовою умовою для стійкості України сьогодні та її подальшого відновлення після війни. Тому необхідно запровадити новий пакет підтримки для таких територій, який має бути спрямований саме на економіку.