Кредити, гранти, інвестиції: мер Харкова закликав запровадити окрему економічну підтримку для прифронтових громад

Розвиток прифронтового бізнесу та інфраструктури є ключовою умовою для стійкості України сьогодні та її подальшого відновлення після війни. Тому необхідно запровадити новий пакет підтримки для таких територій, який має бути спрямований саме на економіку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час засідання Ради Коаліції, де однією з головних тем стало формування державної політики підтримки територій, які продовжують жити та працювати в умовах постійних обстрілів.

"Цей пакет має включати спеціальні кредитні програми, доступ до кредитів, розширення державних гарантій, грантову підтримку для розвитку й переробки, а також інвестицій", – заявив він.

Презентуючи стратегічне бачення розвитку економіки прифронтових регіонів, Терехов наголосив, що застосування однакових фінансових механізмів до тилових і прифронтових міст є неприпустимим, адже це створює серйозні ризики для громад, що перебувають поблизу лінії фронту.

"Бізнес і комунальна інфраструктура на прифронтових територіях працює в інших економічних реаліях. Тут зовсім інші ризики, горизонт планування та стан ринку праці. І коли до Харкова чи Миколаєва, Сум, Запоріжжя або громад Херсонщини застосовують ті самі інструменти, що й до умовно безпечних регіонів, то це прихована нерівність", – зазначив мер Харкова.

Окремо Терехов порушив питання компенсації різниці в тарифах, назвавши його одним із найгостріших для українських громад. За його словами, у Харкові узгоджена заборгованість держави за тарифами на тепло протягом останніх років сягнула 17,5 млрд грн, а за воду – 5,1 млрд грн, тому держава повинна компенсувати чи зробити залік.

Також він наголосив, що транспортна політика для міст, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, має насамперед соціальне значення.

"Що таке для міста Харкова безкоштовний проїзд? Це вимога часу, це підтримка людей. А коли лунають повітряні тривоги, тільки барига може брати кошти з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям", – додав Терехов.

Нагадаємо, Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує понад 300 громад, які розташовані поблизу лінії фронту або перебувають у зоні підвищеної безпекової загрози. Її створили 18 вересня 2025 року. Організація представляє інтереси цих територій на національному та міжнародному рівнях і працює над новими моделями стійкості та розвитку в умовах війни.

Раніше Терехов закликав запровадити "демографічний пакет" для прифронтових територій. Причиною такої пропозиції є загострення демографічної кризи: сьогодні в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих.

Крім того, мер Харкова неодноразово наголошував на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою.