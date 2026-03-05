Мер Харкова закликав запровадити "демографічний пакет" для прифронтових територій

Асоціація прифронтових міст та громад ініціює створення спеціальної державної програми підтримки сімей із дітьми, які проживають у регіонах із високим рівнем воєнних ризиків. Причиною такої пропозиції є загострення демографічної кризи: сьогодні в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення асоціації.

Із відповідним закликом до центральної влади звернувся голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов – він просить розробити та впровадити спеціальний "демографічний пакет" для таких територій, оскільки постійні обстріли, евакуація населення та нестабільна безпекова ситуація ставлять під загрозу довгострокове життя людей у прифронтових громадах.

"Народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків. У прифронтових регіонах ці умови вкрай нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій", – наголосив Терехов.

В Асоціації прифронтових міст та громад пропонують перейти від застарілих підходів до адресної підтримки сімей, які живуть у громадах поблизу лінії фронту. Серед запропонованих заходів:

фінансова підтримка – запровадження спеціальної "прифронтової надбавки" при народженні дитини;

спрощення процедур – автоматичне продовження соцвиплат матерям у громадах із високим рівнем ризику без додаткової бюрократії;

трудові гарантії – розширення можливостей для гнучкого графіка роботи та заборона звільнення матерів без пропозиції альтернативного місця праці;

здоров’я та реабілітація – інтеграція психологічної допомоги для вагітних жінок і молодих матерів у систему первинної медичної допомоги.

В асоціації наголошують, що демографічна ситуація сьогодні напряму пов’язана з національною безпекою. Люди залишаються жити там, де бачать майбутнє для своїх дітей, тому держава має продемонструвати підтримку жителям прифронтових громад.

Раніше Терехов неодноразово наголошував на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою.

На початку березня він також заявив, що в Україні необхідно оновити підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Одним із рішень може стати запровадження національного "єдиного маршруту ВПО", який передбачає узгодження виплат і послуг, акцент на працевлаштуванні та створення інституту соціальних менеджерів.