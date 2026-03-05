Мэр Харькова призвал ввести "демографический пакет" для прифронтовых территорий

Ассоциация прифронтовых городов и общин инициирует создание специальной государственной программы поддержки семей с детьми, проживающих в регионах с высоким уровнем военных рисков. Причиной такого предложения является обострение демографического кризиса: сегодня в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение ассоциации.

С соответствующим призывом к центральной власти обратился глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов – он просит разработать и внедрить специальный "демографический пакет" для таких территорий, поскольку постоянные обстрелы, эвакуация населения и нестабильная ситуация с безопасностью ставят под угрозу долгосрочную жизнь людей в прифронтовых общинах.

"Рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов. В прифронтовых регионах эти условия крайне нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий", – подчеркнул Терехов.

В Ассоциации прифронтовых городов и общин предлагают перейти от устаревших подходов к адресной поддержке семей, живущих в общинах вблизи линии фронта. Среди предложенных мер:

финансовая поддержка – введение специальной "прифронтовой надбавки" при рождении ребенка;

упрощение процедур – автоматическое продление соцвыплат матерям в общинах с высоким уровнем риска без дополнительной бюрократии;

трудовые гарантии – расширение возможностей для гибкого графика работы и запрет увольнения матерей без предложения альтернативного места работы;

здоровье и реабилитация – интеграция психологической помощи для беременных и молодых матерей в систему первичной медицинской помощи.

В ассоциации подчеркивают, что демографическая ситуация сегодня напрямую связана с национальной безопасностью. Люди остаются жить там, где видят будущее своих детей, поэтому государство должно продемонстрировать поддержку жителям прифронтовых общин.

Ранее Терехов неоднократно отмечал необходимость системной государственной поддержки прифронтовых территорий и усиление координации между местным самоуправлением и центральной властью.

В начале марта он также заявил, что в Украине необходимо обновить подход к поддержке внутренне перемещенных лиц. Одним из решений может стать введение национального "единого маршрута ВПЛ", предусматривающего согласование выплат и услуг, акцент на трудоустройстве и создании института социальных менеджеров.