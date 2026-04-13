Кредиты, гранты, инвестиции: мэр Харькова призвал ввести отдельную экономическую поддержку для прифронтовых общин

Развитие прифронтового бизнеса и инфраструктуры является ключевым условием устойчивости Украины сегодня и ее последующего восстановления после войны. Поэтому необходимо ввести новый пакет поддержки для таких территорий, который должен быть направлен именно на экономику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время заседания Совета Коалиции, где одной из главных тем стало формирование государственной политики поддержки территорий, которые продолжают жить и работать в условиях постоянных обстрелов.

"Этот пакет должен включать специальные кредитные программы, доступ к кредитам, расширение государственных гарантий, грантовую поддержку для развития и переработки, а также инвестиций", – заявил он.

Представляя стратегическое видение развития экономики прифронтовых регионов, Терехов подчеркнул, что применение одинаковых финансовых механизмов к тыловым и прифронтовым городам недопустимо, ведь это создает серьезные риски для общин, находящихся вблизи линии фронта.

"Бизнес и коммунальная инфраструктура на прифронтовых территориях работает в других экономических реалиях. Здесь совсем другие риски, горизонт планирования и состояние рынка труда. И если к Харькову или Николаеву, Сумам, Запорожью или общинам Херсонщины применяют те же инструменты, что и к условно безопасным регионам, то это скрытое неравенство", – отметил мэр Харькова.

Отдельно Терехов поднял вопрос компенсации разницы в тарифах, назвав его одним из самых острых для украинских общин. По его словам, в Харькове согласованная задолженность государства по тарифам на тепло в последние годы достигла 17,5 млрд грн, а за воду – 5,1 млрд грн, поэтому государство должно компенсировать или сделать зачет.

Также он подчеркнул, что транспортная политика для городов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов, имеет, прежде всего, социальное значение.

"Что такое для города Харькова бесплатный проезд? Это требование времени, это поддержка людей. А когда раздаются воздушные тревоги, только барыга может брать деньги с людей, которые пользуются метрополитеном как основным укрытием", – добавил Терехов.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин объединяет более 300 общин, которые расположены вблизи линии фронта или находятся в зоне повышенной угрозы безопасности. Ее создали 18 сентября 2025 года. Организация представляет интересы этих территорий на национальном и международном уровнях и работает над новыми моделями устойчивости и развития в условиях войны.

Ранее Терехов призвал ввести "демографический пакет" для прифронтовых территорий. Причиной такого предложения является обострение демографического кризиса: сегодня в Украине одного новорожденного приходится трое умерших.

Кроме того, мэр Харькова неоднократно отмечал необходимость системной государственной поддержки прифронтовых территорий и усиления координации между местным самоуправлением и центральной властью.