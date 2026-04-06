Атака на энергообъекты Черниговщины: без света осталось несколько районов

Критическая инфраструктура под ударом / Depositphotos

В результате вражеской атаки на Черниговскую область повреждено несколько энергообъектов. Без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в разных районах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Черниговоблэнерго".

Повреждение энергообъектов

В результате вражеских обстрелов получили повреждения энергетические объекты в нескольких районах Черниговской области.

В Черниговском районе без электроснабжения осталось более 76 тысяч потребителей, также обесточивание коснулось части Корюковского района.

В Нежинском районе повреждение инфраструктуры повлекло за собой масштабные отключения - без света остались около 340 тысяч абонентов в Чернигове, Прилуках, а также в Черниговском и Прилуцком районах.

Кроме того, в Новгород-Северском районе из-за атаки обесточены более 10 тысяч потребителей.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после стабилизации ситуации безопасности.

Почему вернулись графики отключений

Ограничения электроснабжения возвращаются уже с 3 апреля для всех категорий потребителей, несмотря на теплую погоду и низкое потребление.

Причиной применение ограничений "Укрэнерго" называет последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Автор:
Ольга Опенько