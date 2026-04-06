Атака на енергооб’єкти Чернігівщини: без світла залишилися кілька районів
Внаслідок ворожої атаки на Чернігівську область пошкоджено кілька енергооб’єктів. Без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у різних районах.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Чернігівобленерго".
Пошкодження енергооб’єктів
Унаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти в кількох районах Чернігівської області.
У Чернігівському районі без електропостачання залишилися понад 76 тисяч споживачів, також знеструмлення торкнулося частини Корюківського району.
У Ніжинському районі пошкодження інфраструктури спричинило масштабні відключення - без світла залишилися близько 340 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках, а також у Чернігівському та Прилуцькому районах.
Крім того, в Новгород-Сіверському районі через атаку знеструмлено понад 10 тисяч споживачів.
Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.
Чому повернулися графіки відключень
Обмеження електропостачання повертаються вже з 3 квітня для всіх категорій споживачів, попри відносно теплу погоду та низьке споживання.
Причиною застосування обмежень "Укренерго" називає наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.