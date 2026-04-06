Атака на енергооб’єкти Чернігівщини: без світла залишилися кілька районів

Критична інфраструктура під ударом / Depositphotos

Внаслідок ворожої атаки на Чернігівську область пошкоджено кілька енергооб’єктів. Без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у різних районах. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Чернігівобленерго".

Пошкодження енергооб’єктів

Унаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти в кількох районах Чернігівської області.

У Чернігівському районі без електропостачання залишилися понад 76 тисяч споживачів, також знеструмлення торкнулося частини Корюківського району.

У Ніжинському районі пошкодження інфраструктури спричинило масштабні відключення - без світла залишилися близько 340 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках, а також у Чернігівському та Прилуцькому районах.

Крім того, в Новгород-Сіверському районі через атаку знеструмлено понад 10 тисяч споживачів.

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Чому повернулися графіки відключень 

Обмеження електропостачання повертаються вже з 3 квітня для всіх категорій споживачів, попри відносно теплу погоду та низьке споживання. 

Причиною застосування обмежень "Укренерго" називає наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Автор:
Ольга Опенько