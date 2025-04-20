Аукционы по аренде сельхозземель принесли более 15 миллионов гривен в неделю

За прошедшую неделю в системе Prozorro.Продажи состоялся 31 аукцион субаренды государственных сельскохозяйственных земель в пяти регионах Украины — Харьковской, Киевской, Житомирской, Закарпатской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Общая площадь участков, выставленных на торги, составляет 643,8 гектара.

Сумма победных ставок по результатам аукционов составила 15,9 миллионов гривен. С учетом НДС, экономический эффект от торгов может достигнуть 19 миллионов гривен. Участие в торгах приняли 105 участников — от местных аграрных предприятий до малых фермерских хозяйств.

Средняя стоимость субаренды одного гектара земли по итогам торгов составила 24,6 тысяч гривен. В целом цена аренды росла в 7,6 раза от первоначальной ставки.

Самым большим лотом недели стал земельный участок в Харьковской области площадью почти 100 гектаров. Участие в торгах за нее приняли пять участников, что позволило увеличить стартовую ставку в 7,3 раза – до 3,5 миллиона гривен. В итоге цена аренды одного гектара этого участка составила 35,7 тысяч гривен.

Отмечается, что благодаря инициативе "Земельный банк", государственные земли постепенно выводятся из тени и начинают работать на экономику, создавая новые возможности для развития агробизнеса и наполнения бюджета.

По итогам недели 7-11 апреля онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи принесли 37,3 млн грн от субаренды сельскохозяйственных земель, еще 7,4 млн грн дополнительно поступит в виде НДС.