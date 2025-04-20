Аукціони з оренди сільгоспземель принесли понад 15 мільйонів гривень за тиждень

Упродовж минулого тижня у системі Prozorro.Продажі відбулися 31 аукціон суборенди державних сільськогосподарських земель у п’яти регіонах України — Харківській, Київській, Житомирській, Закарпатській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Загальна площа ділянок, що були виставлені на торги, становить 643,8 гектара.

Сума переможних ставок за результатами аукціонів склала 15,9 мільйона гривень. З урахуванням ПДВ економічний ефект від торгів може досягти 19 мільйонів гривень. Участь у торгах узяли 105 учасників — від місцевих аграрних підприємств до малих фермерських господарств.

Середня вартість суборенди одного гектара землі за підсумками торгів сягнула 24,6 тисячі гривень. Загалом ціна оренди зростала у 7,6 раза від початкової ставки.

Найбільшим лотом тижня стала земельна ділянка на Харківщині площею майже 100 гектарів. Участь у торгах за неї взяли п’ять учасників, що дозволило збільшити стартову ставку у 7,3 раза — до 3,5 мільйона гривень. У підсумку, ціна оренди одного гектара цієї ділянки склала 35,7 тисячі гривень.

Зазначається, що завдяки ініціативі "Земельний банк" державні землі поступово виводяться з тіні та починають працювати на економіку, створюючи нові можливості для розвитку агробізнесу та наповнення бюджету.

Додамо, за підсумками тижня 7-11 квітня онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі принесли 37,3 млн грн від суборенди сільськогосподарських земель, ще 7,4 млн грн додатково надійде у вигляді ПДВ.