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Аварийное обесточивание: весь Николаев остался без электроэнергии, свет уже начали возвращать

николаев
Весь Николаев остался без электроэнергии

11 июня городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе отсутствует электроэнергия.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Сенкевича.

"В Николаеве пока отсутствует электроэнергия! Соответствующие службы работают. Как только будет актуальна информация – буду информировать", – написал он.

Через 15 минут мэр сообщил, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.

"Если еще нет – без паники, скоро будет", – добавил Сенкевич.

По информации "Суспільного", в городе произошло аварийное обесточивание, не связанное с российскими обстрелами.

Глава области Виталий Ким добавил, что поставки электроэнергии скоро возобновят.

"Аварийное отключение! Не связано с атаками русские. Впоследствии дам детали. Скоро включат", – написал Ким.

В "Николаевоблэнерго" отметили, что причиной обесточивания стала системная авария на территории области.

Фото 2 — Аварийное обесточивание: весь Николаев остался без электроэнергии, свет уже начали возвращать

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.

Автор:
Татьяна Гойденко