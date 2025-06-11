- Тип
- Обновлено
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Аварийное обесточивание: весь Николаев остался без электроэнергии, свет уже начали возвращать
11 июня городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе отсутствует электроэнергия.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Сенкевича.
"В Николаеве пока отсутствует электроэнергия! Соответствующие службы работают. Как только будет актуальна информация – буду информировать", – написал он.
Через 15 минут мэр сообщил, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.
"Если еще нет – без паники, скоро будет", – добавил Сенкевич.
По информации "Суспільного", в городе произошло аварийное обесточивание, не связанное с российскими обстрелами.
Глава области Виталий Ким добавил, что поставки электроэнергии скоро возобновят.
"Аварийное отключение! Не связано с атаками русские. Впоследствии дам детали. Скоро включат", – написал Ким.
В "Николаевоблэнерго" отметили, что причиной обесточивания стала системная авария на территории области.
Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.