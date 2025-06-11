Аварійне знеструмлення: весь Миколаїв залишився без електроенергії, світло вже почали повертати

11 червня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті наразі відсутня електроенергія.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Сєнкевича.

"У Миколаєві наразі відсутня електроенергія! Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація – інформуватиму", – написав він.

Через 15 хвилин мер повідомив, що у деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія.

"Якщо ще немає - без паніки, скоро буде", – додав Сєнкевич.

За інформацією "Суспільного", у місті сталося аварійне знеструмлення, яке не повʼязане з російськими обстрілами.

Очільник області Віталій Кім додав, що постачання електроенергії скоро відновлять.

"Аварійне відключення! Не повʼязане з атаками русні. Згодом дам деталі. Скоро включать", – написав Кім.

В "Миколаївобленерго" зазначили, що причиною знеструмлення стала системна аварія на території області.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.