Авто из Китая: что выбирали украинцы в октябре
В октябре украинцы приобрели 3114 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества авто 2512 было новым, что означает рост более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Еще 602 машины были подержанными, и их количество тоже существенно увеличилось.
Большинство легковых автомобилей, которые украинцы завезли из Китая – это электромобили: они составляли 92% всех покупок.
Самые новые авто из Китая в октябре
- Volkswagen ID.Unyx – 441 ед.
- BYD Song Plus – 391 ед.
- BYD Leopard 3 – 261 ед.
- Zeekr 7X – 169 ед.
- BYD Sea Lion 07 – 150 ед.
Топ подержанных легковых автомобилей из КНР
- Zeekr 001 – 57 ед.
- BYD Sea Lion 07 – 45 ед.
- Volkswagen ID.Unyx – 36 ед.
- Zeekr 7X – 33 ед.
- Audi Q4 - 30 ед.
Добавим, с января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14 684 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024г.