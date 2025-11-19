Запланована подія 2

Авто из Китая: что выбирали украинцы в октябре

авто из Китая
Самые популярные авто из Китая/Укравтопром

В октябре украинцы приобрели 3114 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества авто 2512 было новым, что означает рост более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Еще 602 машины были подержанными, и их количество тоже существенно увеличилось.

Большинство легковых автомобилей, которые украинцы завезли из Китая – это электромобили: они составляли 92% всех покупок.

Самые новые авто из Китая в октябре

  • Volkswagen ID.Unyx 441 ед.
  • BYD Song Plus 391 ед.
  • BYD Leopard 3 261 ед.
  • Zeekr 7X 169 ед.
  • BYD Sea Lion 07 150 ед.

Топ подержанных легковых автомобилей из КНР

  • Zeekr 001 57 ед.
  • BYD Sea Lion 07 45 ед.
  • Volkswagen ID.Unyx 36 ед.
  • Zeekr 7X 33 ед.
  • Audi Q4 - 30 ед.

Добавим, с января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14 684 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024г.

Автор:
Татьяна Гойденко