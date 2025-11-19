Авто из Китая: что выбирали украинцы в октябре

В октябре украинцы приобрели 3114 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества авто 2512 было новым, что означает рост более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Еще 602 машины были подержанными, и их количество тоже существенно увеличилось.

Большинство легковых автомобилей, которые украинцы завезли из Китая – это электромобили: они составляли 92% всех покупок.

Самые новые авто из Китая в октябре

Volkswagen ID.Unyx – 441 ед.

441 ед. BYD Song Plus – 391 ед.

391 ед. BYD Leopard 3 – 261 ед.

261 ед. Zeekr 7X – 169 ед.

169 ед. BYD Sea Lion 07 – 150 ед.

Топ подержанных легковых автомобилей из КНР

Zeekr 001 – 57 ед.

57 ед. BYD Sea Lion 07 – 45 ед.

45 ед. Volkswagen ID.Unyx – 36 ед.

36 ед. Zeekr 7X – 33 ед.

33 ед. Audi Q4 - 30 ед.

Добавим, с января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14 684 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024г.