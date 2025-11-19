Авто з Китаю: що обирали українці у жовтні

У жовтні українці придбали 3114 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості авто 2512 були новими, що означає зростання більш ніж у півтора раза порівняно з минулим роком. Ще 602 машини були вживаними, і їхня кількість теж суттєво збільшилася.

Більшість легковиків, які українці завезли з Китаю – це електромобілі: вони становили 92% усіх покупок.

Найпопулярніші нові авто з Китаю у жовтні

Volkswagen ID.Unyx – 441 од.

441 од. BYD Song Plus – 391 од.

391 од. BYD Leopard 3 – 261 од.

261 од. Zeekr 7X – 169 од.

169 од. BYD Sea Lion 07 – 150 од.

Топ уживаних легковиків з КНР

Zeekr 001 – 57 од.

57 од. BYD Sea Lion 07 – 45 од.

45 од. Volkswagen ID.Unyx – 36 од.

36 од. Zeekr 7X – 33 од.

33 од. Audi Q4 — 30 од.

Додамо, з січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.