Авто з Китаю: що обирали українці у жовтні

Найпопулярніші авто з Китаю / Укравтопром

У жовтні українці придбали 3114 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Із загальної кількості авто 2512 були новими, що означає зростання більш ніж у півтора раза порівняно з минулим роком. Ще 602 машини були вживаними, і їхня кількість теж суттєво збільшилася.

Більшість легковиків, які українці завезли з Китаю – це електромобілі: вони становили 92% усіх покупок.

Найпопулярніші нові авто з Китаю у жовтні

  • Volkswagen ID.Unyx 441 од.
  • BYD Song Plus 391 од.
  • BYD Leopard 3 261 од.
  • Zeekr 7X 169 од.
  • BYD Sea Lion 07 150 од.

Топ уживаних легковиків з КНР

  • Zeekr 001 57 од.
  • BYD Sea Lion 07 45 од.
  • Volkswagen ID.Unyx 36 од.
  • Zeekr 7X 33 од.
  • Audi Q4 — 30 од.

Додамо, з січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

