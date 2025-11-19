- Категорія
Авто з Китаю: що обирали українці у жовтні
У жовтні українці придбали 3114 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний місяць торік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості авто 2512 були новими, що означає зростання більш ніж у півтора раза порівняно з минулим роком. Ще 602 машини були вживаними, і їхня кількість теж суттєво збільшилася.
Більшість легковиків, які українці завезли з Китаю – це електромобілі: вони становили 92% усіх покупок.
Найпопулярніші нові авто з Китаю у жовтні
- Volkswagen ID.Unyx – 441 од.
- BYD Song Plus – 391 од.
- BYD Leopard 3 – 261 од.
- Zeekr 7X – 169 од.
- BYD Sea Lion 07 – 150 од.
Топ уживаних легковиків з КНР
- Zeekr 001 – 57 од.
- BYD Sea Lion 07 – 45 од.
- Volkswagen ID.Unyx – 36 од.
- Zeekr 7X – 33 од.
- Audi Q4 — 30 од.
Додамо, з січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.