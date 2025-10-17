Автобусы через Подольский мост в Киеве будут курсировать по новым алгоритмам во время воздушной тревоги

Автобусные маршруты через Подольский мост в Киеве будут менять свой путь во время объявления воздушной тревоги.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как будут меняться маршруты автобусов

С 20 октября автобусы, курсирующие через Подольский мостовой переход в Киеве, во время воздушной тревоги будут менять маршруты. Речь идет об автобусных маршрутах №110, 111 и 112.

Транспорт будет двигаться по двум схемам: маршрут и номер зависят от того, где будет находиться автобус в момент объявления тревоги. В то же время маршрут автобусов, следующих с левого на правый берег, будет оставаться без изменений.

Во время тревоги следует обращать внимание на номер автобуса – он подскажет, по какой схеме будет двигаться транспорт и поможет быстро сориентироваться и выбрать нужное направление.

О городе

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что работы на объекте в мае 2024 перевели в круглосуточный режим. Напомним,дорожное движение по Подольскому мосту через реку Днепр со съездом на ул. Петра Вершигоры по направлению просп. Роман Шухевич был открыт 1 декабря 2024 года. Тогда разрешили движение для легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования.

Уже в августе по Подольскому мостовому переходу открыли все полосы движения в обоих направлениях.