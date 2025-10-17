Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Автобуси через Подільський міст у Києві курсуватимуть за новими алгоритмами під час повітряної тривоги

Автобуси через Подільський міст змінюють маршрути / КМДА

Автобусні маршрути через Подільський міст у Києві змінюватимуть свій шлях під час оголошення повітряної тривоги. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Як змінюватимуться маршрути автобусів

З 20 жовтня автобуси, що курсують через Подільський мостовий перехід у Києві, під час повітряної тривоги змінюватимуть маршрути. Йдеться про автобусні маршрути №110, 111 та 112.

Транспорт рухатиметься за двома схемами: маршрут і його номер залежать від того, де перебуватиме автобус у момент оголошення тривоги. Водночас маршрут автобусів, які їдуть з лівого на правий берег, залишатиметься без змін.

Під час тривоги варто звертати увагу на номер автобуса – він підкаже, за якою схемою рухатиметься транспорт, і допоможе швидко зорієнтуватися та обрати потрібний напрямок.

Про міст 

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що роботи на об’єкті у травні 2024 року перевели у цілодобовий режим.  Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.

Вже в серпні по Подільському мостовому переходу відкрили всі смуги руху в обох напрямках.

Автор:
Ольга Опенько