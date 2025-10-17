- Категорія
Автобуси через Подільський міст у Києві курсуватимуть за новими алгоритмами під час повітряної тривоги
Автобусні маршрути через Подільський міст у Києві змінюватимуть свій шлях під час оголошення повітряної тривоги.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Як змінюватимуться маршрути автобусів
З 20 жовтня автобуси, що курсують через Подільський мостовий перехід у Києві, під час повітряної тривоги змінюватимуть маршрути. Йдеться про автобусні маршрути №110, 111 та 112.
Транспорт рухатиметься за двома схемами: маршрут і його номер залежать від того, де перебуватиме автобус у момент оголошення тривоги. Водночас маршрут автобусів, які їдуть з лівого на правий берег, залишатиметься без змін.
Під час тривоги варто звертати увагу на номер автобуса – він підкаже, за якою схемою рухатиметься транспорт, і допоможе швидко зорієнтуватися та обрати потрібний напрямок.
Про міст
Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.
У департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що роботи на об’єкті у травні 2024 року перевели у цілодобовий режим. Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.
Вже в серпні по Подільському мостовому переходу відкрили всі смуги руху в обох напрямках.