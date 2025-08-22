У Києві 23 серпня повністю відкривають Подільський мостовий перехід (ФОТО)

У суботу, 23 серпня, У Києві на Подільському мостовому переході повністю відкриють рух усіма смугами в обох напрямках.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, для руху будуть доступні 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів, а далі – по 2 смуги.

Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю.

Що зробили

Кличко розповів, що особисто перевірив, як дорожники завершили ці роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України загальною протяжністю – 10 км.

На мосту, зокрема, облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км. Також передбачили смуги для громадського транспорту. Влаштували додатковий світлофор на перетині траси Подільського мостового переходу та вул. Центральна Садова зі зміною організації руху. Повністю облаштували транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички.

Наразі на обʼєкті завершують деякі технічні роботи.

Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що роботи на об’єкті у травні 2024 року перевели у цілодобовий режим. Також поряд з переходом триває спорудження тунелю під залізничними коліями поблизу залізничної станції “Райдужний”.