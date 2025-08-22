В Киеве 23 августа полностью открывают Подольский мостовой переход (ФОТО)

В субботу, 23 августа, в Киеве на Подольском мостовом переходе полностью откроют движение по всем полосам в обоих направлениях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, для движения будут доступны 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов, а дальше – по 2 полосы.

Также откроют проезд по обеим частям нового тоннеля.

Что сделали

Кличко рассказал, что лично проверил, как дорожники завершили эти работы на самом крупном инфраструктурном объекте Украины общей протяженностью – 10 км.

На мосту, в частности, обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 км. Также предусмотрели полосы общественного транспорта. Устроили дополнительный светофор на пересечении трассы Подольского мостового перехода и ул. Центральная Садовая с изменением организации движения. Полностью обустроили транспортно-пересадочный узел для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички.

В настоящее время на объекте завершают некоторые технические работы.

Напомним,дорожное движение по Подольскому мосту через реку Днепр со съездом на ул. Петра Вершигоры по направлению просп. Роман Шухевич был открыт 1 декабря 2024 года. Тогда разрешили движение для легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что работы на объекте в мае 2024 перевели в круглосуточный режим. Также рядом с переходом продолжается сооружение тоннеля под железнодорожными путями вблизи железнодорожной станции "Радужный".