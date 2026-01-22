Автогаз дорожает: отключение света и сложная логистика толкают цены вверх

Рынок автомобильного газа (LPG) в Украине стал реагировать на погодные условия и энергетические вызовы. Дешевые запасы, закупленные еще в декабре, стремительно вымываются, что привело к точечному росту прайсов трейдеров: с 15 по 22 января цена увеличилась на 140 грн/т и составляет 59 180 грн/т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Почему цены пошли вверх?

Главной причиной эксперты называют "двойной удар": сложную логистику из-за погодных условий и неожиданного всплеска бытового потребления. Один из трейдеров объясняет ситуацию так: "Перелив рынка и сложные погодные условия, тормозившие логистику, не способствовали поездкам за новыми партиями. В то же время начал расти спрос, поэтому, как следствие, меньше предложений – более высокие цены".

Ситуация в регионах

Особенно ощутимо подорожание заметно в западных регионах, где лоты "Укрнафты" поднялись в цене до 57 920 грн/т. Специалисты отмечают, что такой уровень вполне обоснован, ведь импорт из Польши сейчас обходится дороже.

В целом рост западных лотов обусловлен снижением предложений в регионе. "Перелив рынка, сложные погодные условия, тормозившие логистику, не способствовали поездкам за новыми партиями. В то же время начал расти спрос, поэтому, как следствие, меньше предложений – более высокие цены", — рассказал один из трейдеров.

На прошлой неделе из Польши поступило всего 0,7 тыс. т газа, из Литвы – 1,6 тыс. т, неделей ранее – 1,3 тыс. т и 2 тыс. т соответственно.

В центральных регионах ситуация пока остается более или менее стабильной. В целом, средневзвешенная стоимость лотов из центральных областей составила 57 673 грн/т против 56 834 грн/т на прошлой неделе. В то же время, по состоянию на первую половину недели смесь в столичном регионе в большинстве стоила 58 000 грн/т.

Как на цены влияет отсутствие света?

Кроме того, на стоимость LPG существенно повлияли отключения электроэнергии в городах. Украинцы массово переходят на газовые баллоны для готовки и обогрева. Совладелец группы компаний "Надежда" Станислав Батраченко сообщил о настоящем ажиотаже: "Мы уже реализовали свои запасы, сейчас все, что производим, особенно 27-литровых баллонов, все продается. С начала года продажи баллонов выросли в 10 раз".

Почувствовали рост спроса в пределах 10–15% и некоторые региональные сети. В то же время те операторы, которые не производят заправку баллонов, сообщают о стабильных объемах проливов.

Ранее сообщалось, что несмотря на активную работу генераторов, рынок горючего в Украине функционирует стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом.