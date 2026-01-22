Автогаз дорожчає: відключення світла та складна логістика штовхають ціни вгору

Ринок автомобільного газу (LPG) в Україні почав реагувати на погодні умови та енергетичні виклики. Дешеві запаси, закуплені ще у грудні, стрімко вимиваються, що вже призвело до точкового зростання прайсів трейдерів: з 15 по 22 січня ціна збільшилася на 140 грн/т і становить 59 180 грн/т.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Чому ціни пішли вгору?

Головною причиною експерти називають "подвійний удар": складну логістику через погодні умови та неочікуваний сплеск побутового споживання. Один із трейдерів пояснює ситуацію так: "Перелив ринку та складні погодні умови, що гальмували логістику, не сприяли поїздкам за новими партіями. Водночас почав зростати попит, тому, як наслідок, менше пропозицій – вищі ціни".

Ситуація в регіонах

Особливо відчутно здорожчання помітне у західних регіонах, де лоти "Укрнафти" піднялися в ціні до 57 920 грн/т. Фахівці зазначають, що такий рівень є цілком обґрунтованим, адже імпорт з Польщі зараз обходиться дорожче.

Загалом, зростання західних лотів обумовлене зниженням пропозицій в регіоні. "Перелив ринку, складні погодні умови, що гальмували логістику, не сприяли поїздкам за новими партіями. Водночас почав зростати попит, тому, як наслідок, менше пропозицій – вищі ціни", — розповів один із трейдерів.

Минулого тижня з Польщі надійшло всього 0,7 тис. т газу, з Литви — 1,6 тис. т, тижнем раніше — 1,3 тис. т і 2 тис. т відповідно.

У центральних регіонах ситуація поки залишається більш-менш стабільною. Загалом середньозважена вартість лотів з центральних областей становила 57 673 грн/т проти 56 834 грн/т минулого тижня. Водночас станом на першу половину тижня суміш в столичному регіоні в більшості коштувала 58 000 грн/т.

Як на ціни впливає відсутність світла?

Крім того, на вартість LPG суттєво вплинули відключення електроенергії в містах. Українці масово переходять на газові балони для приготування їжі та обігріву. Співвласник групи компаній "Надєжда" Станіслав Батраченко повідомив про справжній ажіотаж: "Ми вже реалізували свої запаси, наразі усе, що виробляємо, особливо 27-літрових балонів, все продається. З початку року продажі балонів зросли у 10 разів".

Відчули зростання попиту в межах 10-15% і деякі регіональні мережі. Водночас ті оператори, які не здійснюють заправку балонів, повідомляють про стабільні обсяги проливів.

Раніше повідомлялося, що попри активну роботу генераторів, ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом.