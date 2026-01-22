- Категорія
Ціни на пальне 22 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 22 січня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|64,11 грн (+5 коп.)
|А-95
|59,56 грн (+5 коп.)
|А-92
|57,72 грн (+7 коп.)
|ДП
|59,24 грн (+3 коп.)
|Газ
|38,29 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,47
|SOCAR
|66,13
|62,99
|62,70
|39,41
|AMIC
|62,64
|59,99
|60,04
|37,97
|БРСМ-Нафта
|56,79
|54,97
|36,37
Нагадаємо, ціни на нафту зафіксували помітне падіння: вартість еталонної марки Brent знизилася до 64 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче позначки 60 доларів. Глобальні ринки негативно відреагували на наміри президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.