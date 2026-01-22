Запланована подія 2

Ціни на пальне 22 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Актуальні ціни на пальне 22 січня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 22 січня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 64,11 грн (+5 коп.)
А-95 59,56 грн (+5 коп.)
А-92 57,72 грн (+7 коп.)
ДП 59,24 грн (+3 коп.)
Газ 38,29 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 65,99 62,99 62,99 39,99
UPG 62,80 59,80 59,80 38,21
WOG 65,99 62,99 62,99 39,98
УКРНАФТА 62,99 59,99 57,99 59,99 38,47
SOCAR 66,13 62,99 62,70 39,41
AMIC 62,64 59,99 60,04 37,97
БРСМ-Нафта 56,79 54,97 36,37

Нагадаємо, ціни на нафту зафіксували помітне падіння: вартість еталонної марки Brent знизилася до 64 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче позначки 60 доларів. Глобальні ринки негативно відреагували на наміри президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію. 

Автор:
Тетяна Бесараб