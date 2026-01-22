Заборона вступила в силу: ЄС закрив кордони для пального з російської сировини

З 21 січня 2026 року правила гри на європейському ринку пального змінилися. Набула чинності повна заборона ЄС на імпорт будь-яких нафтопродуктів, якщо вони були виготовлені з російської нафти. Тепер Індії, Китаю та Туреччині доведеться грати за новими правилами, аби їхній бензин, дизель чи авіаційне пальне потрапило на європейський ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Чому це важливо?

Раніше схема була такою: Росія продавала сиру нафту до Індії чи Туреччини, там її переробляли на пальне і вже як "індійський" чи "турецький" продукт везли до країн Європи. За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише за минулий рік таким чином до ЄС та Британії потрапляло близько 290 тисяч барелів пального на добу. Тепер цій практиці покладено край.

Суворий контроль

Відтепер кожен танкер із дизелем чи мазутом має супроводжуватися документами, що підтверджують "чисте" походження сировини. Якщо нафтопереробний завод працює і з російською, і з іншою нафтою, йому доведеться довести, що потоки розділені, або що російська нафта не заходила на завод щонайменше два місяці до відвантаження.

Однак заборона не поширюється на пальне, вироблене на НПЗ MOL у Дунаї (165 тис. б/д) й у Братиславі (124 тис. б/д), оскільки Угорщина й Словаччина отримали виняток через відсутність виходу до моря.

Як реагує світ?

Великі світові гравці не стали чекати кризи, а почали діяти заздалегідь:

Індія: гігантські заводи, як-от "Джамнагар", вже вдвічі скоротили закупівлі в Росії, переключившись на нафту з Близького Сходу;

Туреччина: завод STAR активно переходить на іракську сировину, а НПЗ в Ізмірі прийняв останню партію російської нафти ще в листопаді.

Чи підскочать ціни на АЗС?

Експерти заспокоюють: ринок нафти зараз стабільний. Хоча в короткостроковій перспективі в Європі можливе невелике "посилення" цін через реструктуризацію поставок, але глобального дефіциту не очікується. НПЗ по всьому світу готові відмовитися від російської сировини, аби не втратити преміальний європейський ринок.

"Європа повинна відчути обмежене посилення, пов’язане із забороною, принаймні у короткостроковій перспективі. Основні експортери в Індії й Туреччині реструктуризують свою діяльність і намагаються обмежити втрату частки ринку в Європі", — сказав Мік Страутманн з Vortexa.

Ціни на пальне в Україні

На кінець другої декади січня 2026 року через зростання зовнішнього ринку і зниження курсу гривні ціни на паливо в Україні пішли вгору. Найбільше здорожчав бензин, адже на відміну від дизелю особливих запасів цього ресурсу з грудня немає.

"На кінець другої декади січня зростання зовнішнього ринку і зниження курсу гривні стали настільки суттєвими, що таки підштовхнули ціни вгору", — зазначають експерти ринку.

Ринок скрапленого газу в Україні також не залишився осторонь загального тренду. Хоча попит залишається стриманим, поступове вичерпання дешевих грудневих залишків та морози підштовхнули роздрібну вартість.

Нагадаємо, 16 січня міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.