Запрет вступил в силу: ЕС закрыл границы для горючего из российского сырья

С 21 января 2026 года правила игры на европейском рынке горючего изменились. Вступил в силу полный запрет ЕС на импорт любых нефтепродуктов, если они были изготовлены из российской нефти. Теперь Индии, Китаю и Турции придется играть по новым правилам, чтобы их бензин, дизель или авиационное горючее попали на европейский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Почему это важно?

Раньше схема была такой: Россия продавала сырую нефть в Индию или Турцию, там ее перерабатывали в горючее и уже как "индийский" или "турецкий" продукт везли в страны Европы. По данным Международного энергетического агентства, только за прошлый год таким образом в ЕС и Великобританию попадало около 290 тысяч баррелей горючего в сутки. Теперь этой практике положен конец.

Строгий контроль

Теперь каждый танкер с дизелем или мазутом должен сопровождаться документами, подтверждающими "чистое" происхождение сырья. Если нефтеперерабатывающий завод работает и с российской, и с другой нефтью, ему придется доказать, что потоки разделены или что российская нефть не заходила на завод не менее двух месяцев до отгрузки.

Однако запрет не распространяется на горючее, произведенное на НПЗ MOL в Дунае (165 тыс. б/д) и в Братиславе (124 тыс. б/д), поскольку Венгрия и Словакия получили исключение из-за отсутствия выхода к морю.

Как реагирует мир?

Великие мировые игроки не стали ждать кризиса, а начали действовать заранее:

Индия: гигантские заводы, например "Джамнагар", уже вдвое сократили закупки у России, переключившись на нефть с Ближнего Востока;

Турция завод STAR активно переходит на иракское сырье, а НПЗ в Измире принял последнюю партию российской нефти еще в ноябре.

Подскочат ли цены на АЗС?

Эксперты успокаивают: рынок нефти сейчас стабилен. Хотя в краткосрочной перспективе в Европе возможно небольшое "ужесточение" цен из-за реструктуризации поставок, но глобального дефицита не ожидается. НПЗ по всему миру готовы отказаться от российского сырья, чтобы не лишиться премиального европейского рынка.

"Европа должна почувствовать ограниченное усиление, связанное с запретом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Основные экспортеры в Индии и Турции реструктуризируют свою деятельность и пытаются ограничить потерю доли рынка в Европе", — сказал Мик Страутманн из Vortexa.

Цены на топливо в Украине

К концу второй декады января 2026 года из-за роста внешнего рынка и снижения курса гривны цены на топливо в Украине пошли вверх. Более всего подорожал бензин, ведь в отличие от дизеля особых запасов этого ресурса с декабря нет.

"К концу второй декады января рост внешнего рынка и снижение курса гривны стали настолько существенными, что подтолкнули цены вверх", — отмечают эксперты рынка.

Рынок сжиженного газа в Украине также не остался в стороне от общего тренда. Хотя спрос остается сдержанным, постепенное истощение дешевых декабрьских остатков и морозы подтолкнули розничную стоимость.

Напомним, 16 января министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на атаки врага, Украина имеет достаточные запасы горючего и работающие маршруты постоянной поставки.