Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запрет вступил в силу: ЕС закрыл границы для горючего из российского сырья

заправка автомобиля
ЕС закрыл границы для горючего из российской нефти. / Pixabay

С 21 января 2026 года правила игры на европейском рынке горючего изменились. Вступил в силу полный запрет ЕС на импорт любых нефтепродуктов, если они были изготовлены из российской нефти. Теперь Индии, Китаю и Турции придется играть по новым правилам, чтобы их бензин, дизель или авиационное горючее попали на европейский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Почему это важно?

Раньше схема была такой: Россия продавала сырую нефть в Индию или Турцию, там ее перерабатывали в горючее и уже как "индийский" или "турецкий" продукт везли в страны Европы. По данным Международного энергетического агентства, только за прошлый год таким образом в ЕС и Великобританию попадало около 290 тысяч баррелей горючего в сутки. Теперь этой практике положен конец.

Строгий контроль

Теперь каждый танкер с дизелем или мазутом должен сопровождаться документами, подтверждающими "чистое" происхождение сырья. Если нефтеперерабатывающий завод работает и с российской, и с другой нефтью, ему придется доказать, что потоки разделены или что российская нефть не заходила на завод не менее двух месяцев до отгрузки.

Однако запрет не распространяется на горючее, произведенное на НПЗ MOL в Дунае (165 тыс. б/д) и в Братиславе (124 тыс. б/д), поскольку Венгрия и Словакия получили исключение из-за отсутствия выхода к морю.

Как реагирует мир?

Великие мировые игроки не стали ждать кризиса, а начали действовать заранее:

  • Индия: гигантские заводы, например "Джамнагар", уже вдвое сократили закупки у России, переключившись на нефть с Ближнего Востока;
  • Турция завод STAR активно переходит на иракское сырье, а НПЗ в Измире принял последнюю партию российской нефти еще в ноябре.

Подскочат ли цены на АЗС?

Эксперты успокаивают: рынок нефти сейчас стабилен. Хотя в краткосрочной перспективе в Европе возможно небольшое "ужесточение" цен из-за реструктуризации поставок, но глобального дефицита не ожидается. НПЗ по всему миру готовы отказаться от российского сырья, чтобы не лишиться премиального европейского рынка.

"Европа должна почувствовать ограниченное усиление, связанное с запретом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Основные экспортеры в Индии и Турции реструктуризируют свою деятельность и пытаются ограничить потерю доли рынка в Европе", — сказал Мик Страутманн из Vortexa.

Цены на топливо в Украине

К концу второй декады января 2026 года из-за роста внешнего рынка и снижения курса гривны цены на топливо в Украине пошли вверх. Более всего подорожал бензин, ведь в отличие от дизеля особых запасов этого ресурса с декабря нет.

"К концу второй декады января рост внешнего рынка и снижение курса гривны стали настолько существенными, что подтолкнули цены вверх", — отмечают эксперты рынка.

Рынок сжиженного газа в Украине также не остался в стороне от общего тренда. Хотя спрос остается сдержанным, постепенное истощение дешевых декабрьских остатков и морозы подтолкнули розничную стоимость.

Напомним, 16 января министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на атаки врага, Украина имеет достаточные запасы горючего и работающие маршруты постоянной поставки.

Автор:
Татьяна Ковальчук