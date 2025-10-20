ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2028 года

Министры энергетики Европейского Союза в понедельник поддержали предложения блока по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа до января 2028 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Совет Европейского Союза.

По предложению Совета ЕС, запрет на импорт российского газа вводится с 1 января 2026 года с переходным периодом в два года:

Импорт по краткосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, будет прекращен с 17 июня 2026 года .

Прекращение импорта по наиболее значимым долгосрочным контрактам запланировано на январь 2028 года .

Отмечается, что вносить коррективы в текущие контракты можно только в исключительных случаях, связанных с операционной необходимостью, увеличение объемов поставок категорически запрещено. Однако это ограничение не касается Словакии и Венгрии — стран, не имеющих выхода к морю и пострадавших из-за перенаправления маршрутов снабжения.

Таможенные процедуры и разрешение

По сравнению с предложением Еврокомиссии Рада упростила таможенные обязательства, установив более легкие требования к документации и процедуре для импорта нероссийского газа. В таких случаях разрешительным органам необходимо предоставить только информацию о въезде газа на таможенную территорию ЕС, тогда как для импорта газа из России в течение переходного периода запрашивается больше информации (включая дату и срок действия договора поставки, контрактные объемы и любые изменения в договор).

Совет включил требование о том, чтобы обе категории импорта газа подлежали режима предварительного разрешения, чтобы обеспечить практическое применение запрета:

для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация, необходимая для получения разрешения, должна быть предоставлена минимум за один месяц до въезда

до въезда для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее пяти дней до въезда

до въезда В случае смешанных грузов, документация должна подтверждать соответствующие доли российского и нероссийского газа в смеси, при этом в ЕС разрешается ввозить только нероссийские объемы.

Чтобы снизить административную нагрузку, государства-члены договорились не требовать предварительного разрешения на импорт из стран, отвечающих определенным критериям. Это сфокусирует проверку только на наиболее рискованном импорте.

Комиссия имеет пять дней после вступления в силу регламента, чтобы составить список таких освобожденных стран. Кроме того, введены механизмы мониторинга, чтобы российский газ не попадал на рынок ЕС под видом транзита.

ЕС отказывается от российской нефти и газа

Напомним, в начале октября послы стран Европейского Союза согласовали продолжение реализации плана блока, предусматривающего полный отказ от импорта российской нефти и газа до 2028 года.

Большинство государств ЕС поддержали инициативу, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии, до сих пор остающихся зависимыми от поставок из России. Закон обяжет эти страны разработать национальные планы по полному прекращению импорта российской нефти до 2028 года.

В июне Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.