ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2028 года
Министры энергетики Европейского Союза в понедельник поддержали предложения блока по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа до января 2028 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Совет Европейского Союза.
По предложению Совета ЕС, запрет на импорт российского газа вводится с 1 января 2026 года с переходным периодом в два года:
- Импорт по краткосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, будет прекращен с 17 июня 2026 года .
- Прекращение импорта по наиболее значимым долгосрочным контрактам запланировано на январь 2028 года .
Отмечается, что вносить коррективы в текущие контракты можно только в исключительных случаях, связанных с операционной необходимостью, увеличение объемов поставок категорически запрещено. Однако это ограничение не касается Словакии и Венгрии — стран, не имеющих выхода к морю и пострадавших из-за перенаправления маршрутов снабжения.
Таможенные процедуры и разрешение
По сравнению с предложением Еврокомиссии Рада упростила таможенные обязательства, установив более легкие требования к документации и процедуре для импорта нероссийского газа. В таких случаях разрешительным органам необходимо предоставить только информацию о въезде газа на таможенную территорию ЕС, тогда как для импорта газа из России в течение переходного периода запрашивается больше информации (включая дату и срок действия договора поставки, контрактные объемы и любые изменения в договор).
Совет включил требование о том, чтобы обе категории импорта газа подлежали режима предварительного разрешения, чтобы обеспечить практическое применение запрета:
- для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация, необходимая для получения разрешения, должна быть предоставлена минимум за один месяц до въезда
- для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее пяти дней до въезда
- В случае смешанных грузов, документация должна подтверждать соответствующие доли российского и нероссийского газа в смеси, при этом в ЕС разрешается ввозить только нероссийские объемы.
Чтобы снизить административную нагрузку, государства-члены договорились не требовать предварительного разрешения на импорт из стран, отвечающих определенным критериям. Это сфокусирует проверку только на наиболее рискованном импорте.
Комиссия имеет пять дней после вступления в силу регламента, чтобы составить список таких освобожденных стран. Кроме того, введены механизмы мониторинга, чтобы российский газ не попадал на рынок ЕС под видом транзита.
ЕС отказывается от российской нефти и газа
Напомним, в начале октября послы стран Европейского Союза согласовали продолжение реализации плана блока, предусматривающего полный отказ от импорта российской нефти и газа до 2028 года.
Большинство государств ЕС поддержали инициативу, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии, до сих пор остающихся зависимыми от поставок из России. Закон обяжет эти страны разработать национальные планы по полному прекращению импорта российской нефти до 2028 года.
В июне Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.