Украина предлагает США свою инфраструктуру для обеспечения ЕС газом и нефтью

Украина предложила американским поставщикам использовать возможности отечественной энергетической инфраструктуры для замещения российского газа и нефти в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в Европе не должно быть российских энергоресурсов, и сигналы из Соединенных Штатов по этому поводу четкие.

Они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы гораздо больше», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина уже сделала свои предложения США по газовой инфраструктуре, атомной генерации и некоторым «другим проектам».

Президент сообщил, что Киев и Вашингтон уже трудятся над деталями.

"В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами", – отметил Зеленский.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива и оказывала давление на союзников, чтобы те ввели тарифы до 100% на Индию и Китай за покупку российской нефти.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да, планируется запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Послы стран Европейского Союза уже согласовали продолжение реализации плана блока, предусматривающего полный отказ от импорта российской нефти и газа до 2028 года. Это стало первым политическим шагом к принятию соответствующего закона, который правительства стран-членов будут рассматривать 20 октября.