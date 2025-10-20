Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина предлагает США свою инфраструктуру для обеспечения ЕС газом и нефтью

Трамп Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 17 октября / Офис президента

Украина предложила американским поставщикам использовать возможности отечественной энергетической инфраструктуры для замещения российского газа и нефти в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в Европе не должно быть российских энергоресурсов, и сигналы из Соединенных Штатов по этому поводу четкие.

Они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы гораздо больше», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина уже сделала свои предложения США по газовой инфраструктуре, атомной генерации и некоторым «другим проектам».

Президент сообщил, что Киев и Вашингтон уже трудятся над деталями.  

"В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами", – отметил Зеленский.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива и оказывала давление на союзников, чтобы те ввели тарифы до 100% на Индию и Китай за покупку российской нефти.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель.   до 2027 года   избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

  Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да,   планируется запрет на новые сделки   по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям.   расторгнуть действующие газовые контракты с Россией   до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Послы стран Европейского Союза уже согласовали продолжение реализации плана блока, предусматривающего полный отказ от импорта российской нефти и газа до 2028 года. Это стало первым политическим шагом к принятию соответствующего закона, который правительства стран-членов будут рассматривать 20 октября.

Автор:
Светлана Манько