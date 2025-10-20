Україна пропонує США свою інфраструктуру для забезпечення ЄС газом і нафтою

Україна запропонувала американським постачальникам використати можливості вітчизняної енергетичної інфраструктури для заміщення російського газу та нафти в Європі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що у Європі не має бути російських енергоресурсів, і сигнали зі Сполучених Штатів щодо цього чіткі.

"Вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна вже зробила свої пропозиції США щодо газової інфраструктури, атомної генерації та деяких "інших проєктів".

Президент повідомив, що Київ і Вашингтон вже працюють над деталями.

"В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу пришвидшити скорочення імпорту російського палива та чинила тиск на союзників, щоб ті запровадили тарифи до 100% на Індію та Китай за купівлю російської нафти.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Європейська комісія оприлюднила детальну "дорожню карту", яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.

Так, планується заборона на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотових контрактів. Про це повідомили джерела, ознайомлені з питанням, агентству Reuters.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Посли країн Європейського Союзу вже погодили продовження реалізації плану блоку, який передбачає повну відмову від імпорту російської нафти та газу до 2028 року. Це стало першим політичним кроком до ухвалення відповідного закону, який уряди країн-членів розглядатимуть 20 жовтня.