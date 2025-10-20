ЄС планує повністю відмовитися від російських газу і нафти до 2028 року

Міністри енергетики Європейського Союзу в понеділок підтримали пропозиції блоку щодо поступової відмови від імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Рада Європейського Союзу.

За пропозицією Ради ЄС, заборона на імпорт російського газу вводиться з 1 січня 2026 року з перехідним періодом у два роки:

Імпорт за короткостроковими контрактами, укладеними до 17 червня 2025 року буде припинено з 17 червня 2026 року .

укладеними до 17 червня 2025 року буде припинено з 17 . Припинення імпорту за найбільш значущими довгостроковими контрактами заплановано на січень 2028 року.

Зазначається, що вносити корективи в поточні контракти можна лише у виняткових випадках, пов'язаних з операційною необхідністю, при цьому збільшення обсягів постачання категорично заборонено. Однак це обмеження не стосується Словаччини та Угорщини — країн, які не мають виходу до моря і постраждали через перенаправлення маршрутів постачання.

Митні процедури та дозвіл

Порівняно з пропозицією Єврокомісії, Рада спростила митні зобов'язання, встановивши легші вимоги до документації та процедури для імпорту неросійського газу. У таких випадках дозвільним органам необхідно надати лише інформацію до в'їзду газу на митну територію ЄС, тоді як для імпорту газу з Росії протягом перехідного періоду запитується більше інформації (включаючи дату та термін дії договору постачання, контрактні обсяги та будь-які зміни до договору).

Рада включила вимогу про те, щоб обидві категорії імпорту газу підлягали режиму попереднього дозволу, щоб забезпечити практичне застосування заборони:

для російського газу та імпорту, що підпадає під перехідний період, інформація, необхідна для отримання дозволу, має бути надана щонайменше за один місяць до в'їзду

до в'їзду для неросійського газу підтвердження має бути надано щонайменше за п'ять днів до в'їзду

до в'їзду У випадку змішаних вантажів, документація повинна підтверджувати відповідні частки російського та неросійського газу в суміші, при цьому до ЄС дозволяється ввозити лише неросійські обсяги.

Щоб знизити адміністративне навантаження, держави-члени домовилися не вимагати попереднього дозволу на імпорт із країн, які відповідають визначеним критеріям. Це сфокусує перевірку лише на найбільш ризикованому імпорті.

Комісія має п'ять днів після набрання чинності регламентом, щоб скласти список таких звільнених країн. Крім того, запроваджено механізми моніторингу, щоб російський газ не потрапляв на ринок ЄС під виглядом транзиту.

ЄС відмовляється від російської нафти та газу

Нагадаємо, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу погодили продовження реалізації плану блоку, який передбачає повну відмову від імпорту російської нафти та газу до 2028 року.

Більшість держав ЄС підтримали ініціативу, попри опір Угорщини та Словаччини, які досі залишаються залежними від поставок із Росії. Закон зобов’яже ці країни розробити національні плани для повного припинення імпорту російської нафти до 2028 року.

У червні Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.