Автомобиль и картины: ФГВФЛ продал на 24 млн грн активы ликвидируемых банков

В течение сентября состоялось 6 аукционов по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму почти 24 млн грн. При этом почти вся сумма – 23,3 млн грн – получена в результате продажи прав требования по кредитам. Среди других реализуемых активов – картины, основные средства и автомобиль.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По результатам успешных аукционов, состоявшихся в течение сентября 2025 года, получена оплата за 4 лота на сумму 22,4 млн грн. Средства еще за 2 лота на сумму 1,6 млн грн ожидаются.

Отмечается, что рекордным по количеству участников уже традиционно стал аукцион по продаже автомобиля. За Volkswagen Passat 2015 года выпуска (актив ПАО "Проминвестбанк") соревновались 10 участников, и в результате конкуренции цена продаж выросла почти вдвое. На сегодняшний день средства за лот перечислены и подписан соответствующий договор купли-продажи.

Также в сентябре были проданы первые две картины из коллекции ПАО "Проминвестбанк" – полотна "Молодой тополь" и "Лето цветет" авторства украинского художника Виктора Гайдука. На балансе банка находится всего около 50 картин живописца.

В ФГВФЛ напомнили, что продажа ликвидируемых активов банков происходит через систему электронных аукционов Прозорро.Продажи.

Напомним, в августе 2025 года сумма поступлений в банки, находящиеся в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составила почти 1,9 млрд грн .

Наибольшую долю поступлений – 1,84 млрд грн – обеспечили средства с корреспондентских счетов АО "Проминвестбанк".