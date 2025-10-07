Автомобіль та картини: ФГВФО продав на 24 млн грн активи банків, що ліквідуються

Упродовж вересня відбулося 6 аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 24 млн грн. При цьому майже уся сума – 23,3 млн грн – отримана у результаті продажу прав вимоги за кредитами. Серед інших реалізованих активів – картини, основні засоби та автомобіль.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Наразі за результатами успішних аукціонів, що відбулися упродовж вересня 2025 року, отримано оплату за 4 лоти на суму 22,4 млн грн. Кошти ще за 2 лоти на суму 1,6 млн грн очікуються.

Зазначається, що рекордним за кількістю учасників уже традиційно став аукціон з продажу автомобіля. За Volkswagen Passat2015 року випуску (актив ПАТ "Промінвестбанк") змагались 10 учасників, і у результаті конкуренції ціна продажу зросла майже удвічі. На сьогодні кошти за лот перераховано та підписано відповідний договір купівлі-продажу.

Також у вересні було продано перші дві картини із колекції ПАТ "Промінвестбанк" – полотна "Молода тополя" та "Літо квітне" авторства українського живописця Віктора Гайдука. На балансі банку перебуває загалом біля 50 картин живописця.

В ФГВФО нагадали, що продаж активів банків, що ліквідуються, відбувається через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року сума надходжень до банків, які перебувають у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, склала майже 1,9 млрд грн.

Найбільшу частку надходжень — 1,84 млрд грн — забезпечили кошти з кореспондентських рахунків АТ "Промінвестбанк".