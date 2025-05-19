Байдену диагностировали агрессивную форму рака: как отреагировал Трамп

У бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Его семья рассматривает варианты лечения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times.

Спикер Джо Байдена сообщил, что бывшему президенту поставили диагноз "агрессивная форма рака простаты".

Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, требовавшего "дальнейшей оценки".

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", — говорится в заявлении спикера.

Реакция Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Джо Байдену скорейшего и успешного выздоровления.

"Мелания и я с грустью услышали о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и лучшие пожелания Джилл и ее семье, а Джо желаем быстрого и успешного выздоровления", — написал Трамп.

Упадок здоровья бывшего президента

Как пишет журналист, советник в адвокационной команде Razom for Ukraine Остап Ярыш, новости о диагнозе Байдена поступили за несколько дней до выхода в США скандальной книги "Original Sin" — об упадке ментального здоровья бывшего президента, и как это повлияло на исход выборов в США. Авторы – журналисты Джейк Таппер (CNN) и Алекс Томпсон (Axios) раскрывают детали того, как Белый дом пытался скрыть ухудшение здоровья бывшего президента и критикуют Байдена за намерение баллотироваться на второй срок. По их мнению, слишком запоздавшее решение о выходе из гонки стало одной из причин поражения демократов на выборах.

В одном из недавних интервью Джо Байден категорически отверг обвинения в упадке своего ментального здоровья: "Они ошибаются. Это ничем не подтверждено".

О Джо Байдене

Будущий 46 президент США родился 20 ноября 1942 года в городе Скрентон, штат Пенсильвания. Его политическая карьера охватывает более пяти десятилетий, включая должность сенатора от штата Делавер (1973–2009 годы) и вице-президентства во времена президента Барака Обамы (2009–2017 годы).

В 1972 году, вскоре после своей победы на выборах в Сенат, он потерял в автокатастрофе первую жену Нейлию Гантер, с которой познакомился еще во время учебы в колледже, и дочь Наоми Кристину.

В Сенате он возглавлял Судебный комитет и Комитет по международным отношениям. Сыграл значительную роль в разработке и принятии законов о борьбе с насильственными преступлениями, а также о борьбе с насилием в отношении женщин.

В 1977 году Байден женился на Джилл Трейси Джейкобс. У них есть общая дочь — Эшли.

В 2008 году Барак Обама избрал Байдена своим кандидатом в вице-президенты. В этой должности он пробыл два срока, а в 2020 году баллотировался в президенты и победил действующего главу государства Дональда Трампа.