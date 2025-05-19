Байдену діагностували агресивну форму раку: як відреагував Трамп

У колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена виявили агресивну форму раку простати. Його сім'я розглядає варіанти лікування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times.

Речник Джо Байдена повідомив, що колишньому президенту поставили діагноз "агресивна форма раку простати".

Діагноз був поставлений після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, який вимагав "подальшої оцінки".

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями", - йдеться в заяві речника.

Реакція Трампа

Чинний президент США Дональд Трамп побажав Джо Байдену швидкого й успішного одужання.

"Меланія та я з сумом почули про нещодавній діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл та її родині, а Джо бажаємо швидкого й успішного одужання", - написав Трамп.

Занепад здоровʼя колишнього президента

Як пише журналіст, радник в адвокаційній команді Razom for Ukraine Остап Яриш, новини про діагноз Байдена надійшли за кілька днів до виходу у США скандальної книжки “Original Sin” - про занепад ментального здоровʼя колишнього президента, і як це вплинуло на результат виборів у США. Автори - журналісти Джейк Таппер (CNN) і Алекс Томпсон (Axios) розкривають деталі того, як Білий дім намагався приховати погіршення здоровʼя колишнього президента і критикують Байдена за намір балотуватися на другий термін. На їхню думку, надто запізніле рішення про вихід з перегонів стало однією з причин поразки демократів на виборах.

В одному з нещодавніх інтервʼю Джо Байден категорично відкинув звинувачення у занепаді свого ментального здоровʼя: “Вони помиляються. Це нічим не підтверджено”.

Про Джо Байдена

Майбутній 46-й президент США народився 20 листопада 1942 року в місті Скрентон, штат Пенсильванія. Його політична кар’єра охоплює понад п’ять десятиліть, включно з посадою сенатора від штату Делавер (1973–2009 роки) та віцепрезидентством за часів президента Барака Обами (2009–2017 роки).

У 1972 році, невдовзі після своєї перемоги на виборах до Сенату, він втратив в автокатастрофі першу дружину Нейлію Гантер, з якою познайомився ще під час навчання в коледжі, і доньку Наомі Христину. Його сини Джозеф Байден III та Роберт Гантер зазнали важких опіків.

У Сенаті він очолював Судовий комітет та Комітет з міжнародних відносин. Відіграв значну роль у розробці та ухваленні законів про боротьбу з насильницькими злочинами, а також про боротьбу з насильством щодо жінок.

У 1977 році Байден одружився з Джилл Трейсі Джейкобс. У них є спільна донька — Ешлі.

У 2008 році Барак Обама обрав Байдена своїм кандидатом у віцепрезиденти. На цій посаді він пробув два терміни, а у 2020 році балотувався в президенти й переміг чинного главу держави Дональда Трампа.