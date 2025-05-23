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Банк "Пивденный" вошел в перечень аккредитованных банков для выдачи гарантий на Украинской энергетической бирже

"Пивденный" предоставляет банковские гарантии для участия в торгах
"Пивденный" предоставляет банковские гарантии для участия в торгах

Банк "Пивденный" включен в перечень аккредитованных банков, уполномоченных предоставлять банковские гарантии для участия в торгах на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Такое решение открывает клиентам банка новые возможности участия в биржевых аукционах по купле-продаже электроэнергии в рамках двусторонних договоров.

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Банковская гарантия как инструмент для участия в биржевых торгах

Банковская гарантия является механизмом обеспечения исполнения обязательств покупателями электроэнергии по результатам аукционов двусторонних договоров перед организатором аукциона. Она выступает альтернативой денежному залогу и позволяет участникам не изымать собственные денежные средства из оборота. Такой инструмент особенно актуален в высококонкурентном энергетическом секторе, где оперативность и финансовая гибкость играют ключевую роль.

Почему это важно

Получение аккредитации на УЭБ является стратегическим шагом для банка "Пивденный", позволяющим расширить спектр финансовых услуг для корпоративного сегмента, в частности для компаний, работающих на энергетическом рынке Украины. Это также свидетельствует о соответствии банка установленным критериям надежности и деловой репутации, необходимым для работы с государственными и биржевыми инструментами.

Уже на первом этапе после включения в перечень банк реализовал первую банковскую гарантию для участия в биржевом аукционе, что подтверждает готовность банка работать в новом формате и обеспечивать потребности клиентов в динамичном сегменте.

Справка

Банк "Пивденный" – один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. По определению Национального банка Украины, "Пивденный" шестой год подряд входит в категорию системно важных банков.

Более 30 лет "Пивденный" специализируется на обслуживании в сегменте крупного и среднего корпоративного бизнеса и фокусируется на продуктах финансирования, комплексном обслуживании внешнеэкономической деятельности и эффективных решениях по управлению денежными средствами предприятий и их собственников.

Украинская энергетическая биржа – основная платформа для организации электронных торгов энергоресурсами в Украине. Участие в биржевых аукционах предусматривает финансовое обеспечение, которое может предоставляться в форме банковской гарантии при условии, что она выдана аккредитованным финансовым учреждением.