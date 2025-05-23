Банк "Південний" увійшов до переліку акредитованих банків для видачі гарантій на Українській енергетичній біржі

Банк "Південний" включено до переліку акредитованих банків, уповноважених надавати банківські гарантії для участі в торгах на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Таке рішення відкриває для клієнтів банку нові можливості участі в біржових аукціонах із купівлі-продажу електроенергії у межах двосторонніх договорів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Банківська гарантія як інструмент для участі в біржових торгах

Банківська гарантія є механізмом забезпечення виконання зобов’язань покупцями електроенергії за результатами аукціонів двосторонніх договорів перед організатором аукціону. Вона виступає альтернативою грошовій заставі та дозволяє учасникам не відволікати власні кошти з обороту. Такий інструмент особливо актуальний у висококонкурентному енергетичному секторі, де оперативність і фінансова гнучкість відіграють ключову роль.

Чому це важливо

Отримання акредитації на УЕБ є стратегічним кроком для банку "Південний", що дозволяє розширити спектр фінансових послуг для корпоративного сегмента, зокрема для компаній, які працюють на енергетичному ринку України. Це також свідчить про відповідність банку встановленим критеріям надійності та ділової репутації, необхідним для роботи з державними та біржовими інструментами.

Уже на першому етапі після включення до переліку банк реалізував першу банківську гарантію для участі в біржовому аукціоні, що підтверджує готовність банку працювати в новому форматі та забезпечувати потреби клієнтів у динамічному сегменті.

Довідка

Банк "Південний" – один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. За визначенням Національного банку України, "Південний" шостий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Понад 30 років "Південний" спеціалізується на обслуговуванні в сегменті великого та середнього корпоративного бізнесу і фокусується на продуктах фінансування, комплексного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективних рішеннях для управління грошовими коштами підприємств та їх власників.

Українська енергетична біржа є основною платформою для організації електронних торгів енергоресурсами в Україні. Участь у біржових аукціонах передбачає фінансове забезпечення, яке може надаватись у формі банківської гарантії за умови, що вона видана акредитованою фінансовою установою.